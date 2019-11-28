2019-11-28T17:26:07+03:00
Общество

Дефицит областного бюджета на 2020 год составит 3,2 млрд рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Облдума в четверг, 28 ноября, приняла во втором и окончательном чтении бюджет Калининградской области на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Доходы запланированы в объеме 113,3 млрд рублей, расходы – 116,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 3,2 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей покрываются остатками средств на счете областного бюджета, а оставшиеся 1,3 млрд рублей, в основном, будут обеспечиваться заимствованиями.

Ко второму чтению было принято решение увеличить на 106,7 млн рублей финансовую помощь муниципалитетам. Большая часть этих средств - 59,8 млн рублей, пойдет на ремонты учреждений образования, 5 млн рублей – на поддержку учреждений культуры, 18,8 млн рублей – на капитальный ремонт автодорог, 2,5 млн рублей – на поддержку муниципальных газет и 21,1 млн рублей – на благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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