Морской терминал в Пионерском будет строить новый подрядчик

СЕГОДНЯ 18:27 2019-11-28T18:27:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Росморпорт расторг контракт с компанией «Больверк» на строительство морского терминала в Пионерском. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен был закончить работы по строительству 31 октября этого года, однако они были приостановлены.

На строительство терминала было выделено 7,4 млн рублей, при этом, по данным госзакупок, фактически было оплачено 3,6 млрд рублей. По контракту, в Пионерском планировалось построить комплекс гидротехнических и береговых сооружений для приема круизных и паромных судов с пассажирооборотом не менее 250 тысяч человек в год и грузооборотом до 80 тыс. грузовых единиц в год.

ИСТОЧНИК KP.RU