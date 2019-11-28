2019-11-28T18:36:42+03:00
Общество

Калининградская «Балтика» погасила долги по аренде стадиона

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская «Балтика» погасила долги по аренде стадиона «Калининград». Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Спорт-инжиниринг», которое является эксплуатантом арены.

Как рассказал «ТАСС» глава пресс-службы ФГУП «Спорт-инжиниринг» Александр Богомолов, калининградский клуб заплатил около 19 млн рублей.

Отметим, что с 2020 года стадион «Калининград» будет на балансе региональных властей. Вместе со стадионом на баланс передаются билетные кассы с камерой хранения, два транспортных КПП, а также шесть входов для зрителей, СМИ и ВИП-персон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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