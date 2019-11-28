В Багратионовске отремонтируют культурно-досуговый центр за 60 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:56 2019-11-28T18:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовске за 60 млн рублей отремонтируют здание культурно-досугового центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Конкурсного агентства.

Начальная цена контракта составляла 74 млн 107 тысяч рублей. В ходе торгов она была снижена на 14 млн 108 тысяч рублей и составила 59 млн 999 тысяч. Реконструкцию центра проведет ООО «Эталстрой», которое выиграла конкурс.

Планируется, что после реконструкции в здании, помимо культурно-досугового центра разместятся административные помещения, ресторан, клубные помещения, кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU