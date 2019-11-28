Под Калининградом пропала без вести 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-28T19:07:01+03:00

Мария 25 ноября ушла из дома и обратно не вернулась. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Всех располагающих сведениями о местонахождении Марии Солодовник просят обратиться в Следственный комитет России

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Следственными органами регионального управления Следственного комитета устанавливается место нахождения 17-летней Солодовник Марии. 25 ноября текущего года девушка ушла из дома в поселке Победино Славского района Калининградской области и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост около 166-168 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные, челка окрашена в яркий вишневый цвет. Была одета в матерчатую темно-зеленую куртку «парка» с капюшоном, джинсы с рваными коленями. При себе имела спортивный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения несовершеннолетней, просят обратиться в СУ СКР по Калининградской области по телефонам (84012) 30-57-65 (телефон доверия), 123 (телефон «Ребенок в опасности») или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU