В Калининграде задержали троих крупнейших должников по транспортному налогу
В Калининграде и Светлом прошли рейды по поиску должников по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Светлом работали две группы из судебных приставов и сотрудников ГИБДД. В результате рейда они арестовали два автомобиля должников.
В Калининграде при помощи сотрудников «Безопасного города» удалось задержать троих крупнейших должников по транспортному налогу на общую сумму долга более 2 миллионов рублей.
По данным областного правительства, на начало ноября совокупная задолженность физических и юридических лиц по транспортному налогу составила более 1 миллиарда рублей. Власти напоминают, что за неуплату налога предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога, а в случае умышленного уклонения от оплаты – сумма штрафа увеличится до 40%.
ИСТОЧНИК KP.RU