2019-11-29T10:23:27+03:00
Общество

В Калининграде задержали троих крупнейших должников по транспортному налогу

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде и Светлом прошли рейды по поиску должников по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Светлом работали две группы из судебных приставов и сотрудников ГИБДД. В результате рейда они арестовали два автомобиля должников.

В Калининграде при помощи сотрудников «Безопасного города» удалось задержать троих крупнейших должников по транспортному налогу на общую сумму долга более 2 миллионов рублей.

По данным областного правительства, на начало ноября совокупная задолженность физических и юридических лиц по транспортному налогу составила более 1 миллиарда рублей. Власти напоминают, что за неуплату налога предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога, а в случае умышленного уклонения от оплаты – сумма штрафа увеличится до 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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