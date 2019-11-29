На Северном обходе водитель «Мерседеса» спровоцировал ДТП с пострадавшим
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе в ДТП пострадал водитель «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 21-м километре автодороги «Северный обход Калининграда». 36-летний водитель «Мерседеса» забыл о безопасной дистанции и врезался в ехавшее впереди «Рено». После столкновения «Рено» отбросило на дорожное ограждение.
В результате ДТП 63-летний водитель «Рено» получил травмы и был госпитализирован в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU