На Северном обходе водитель «Мерседеса» спровоцировал ДТП с пострадавшим

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-29T10:36:06+03:00

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В Гурьевском районе в ДТП пострадал водитель «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 21-м километре автодороги «Северный обход Калининграда». 36-летний водитель «Мерседеса» забыл о безопасной дистанции и врезался в ехавшее впереди «Рено». После столкновения «Рено» отбросило на дорожное ограждение.

В результате ДТП 63-летний водитель «Рено» получил травмы и был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU