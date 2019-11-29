В Калининграде в пятницу отключено электричество на десяти улицах

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-29T10:39:42+03:00

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В Калининграде в пятницу, 29 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Молодой гвардии, 19.

До 18 часов свет отключен на ул. Еловая аллея 51-69, ул. Парт. Железняка 4-10 ул. Гайдара 93-99, ул. Нарвская 85, 87, 88-100, 101, 103-107, 106, ул. Зелёная 1-3, 6, 8, ул. Дорожная 9, ул. Гайдара-ул. Согласия (светофор), ул. А. Невского 176-188, 192, ул. Краснокаменная 15а-е.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено в Центральном районе пр-т Мира 159а. До 18 часов отключена подача воды на ул. Гайдара 93-101, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU