2019-11-29T10:39:42+03:00
Общество

В Калининграде в пятницу отключено электричество на десяти улицах

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в пятницу, 29 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Молодой гвардии, 19.

До 18 часов свет отключен на ул. Еловая аллея 51-69, ул. Парт. Железняка 4-10 ул. Гайдара 93-99, ул. Нарвская 85, 87, 88-100, 101, 103-107, 106, ул. Зелёная 1-3, 6, 8, ул. Дорожная 9, ул. Гайдара-ул. Согласия (светофор), ул. А. Невского 176-188, 192, ул. Краснокаменная 15а-е.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено в Центральном районе пр-т Мира 159а. До 18 часов отключена подача воды на ул. Гайдара 93-101, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде высадят 50 деревьев и почти сотню кустарников
В Калининграде снимут боевик с Владимиром Вдовиченковым в главной роли
В Калининграде завершается строительство коллектора на улице Тихорецкой
Альфа-Банк улучшил приложение мобильного банка
Пьяный калининградец угнал «Мерседес» своей подруги и врезался в столб
Калининградца, заговорившего с посетительницей ночного клуба, избил ее бывший муж
В Калининградской области начались массовые проверки водителей на трезвость
Писатель Олег Глушкин презентует в Калининграде новую книгу
Калининградских депутатов не будут лишать мандатов за сокрытие доходов и имущества
Калининградец украл мотоцикл друга, чтобы восстановить свой байк
В реку Лесная перестанут сливать нечистоты: «Продукты питания» подключили к городскому коллектору
Калининградцам не дали провести через границу свыше 200 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
В Гусеве в тестовом режиме откроют движение через площадь
16-летняя калининградка вышла из больницы и пропала
Калининградская область стала лучшим регионом России для экскурсионного туризма
Региональные власти приобрели передвижную лабораторию, чтобы следить за качеством дорожного ремонта
Калининградец пытался пронести в колонию 116 граммов марихуаны
В Калининградской области увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы
Калининградские «чернобыльцы» обратятся к президенту России