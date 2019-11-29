В Калининграде на Советском проспекте сбили 83-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-29T10:44:16+03:00

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В четверг утром на Советском проспекте сбили пожилую женщину. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в районе дома №24-28. Ехавший в сторону ул. Озерова 42-летний водитель «Форда» сбил на пешеходном переходе 83-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU