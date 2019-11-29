В Калининграде бизнесмены незаконно получили возврат НДС более чем на 1 млн рублей
В Калининграде полицейские раскрыли мошенническую схему возмещения налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Одна из калининградских компаний занималась перепродажей грузовиков из Европы в России, однако не все сделки вносили в бухгалтерскую документацию.
«Злоумышленники ввезли грузовики, поставили на баланс организации, а через некоторое время реализовали их в один из регионов РФ. При этом данный факт они не занесли в книгу продаж, а затем предоставили в налоговые органы фиктивные декларации на возмещение НДС за якобы не проданное имущество. В результате противоправных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму 1 миллион 197 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.
На финансового директора, которая фактически руководила компанией, завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На время следствия 41-летней женщине избрана мера пресечения в виде запрета покидать квартиру в вечернее и ночное время, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.
ИСТОЧНИК KP.RU