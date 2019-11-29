В Калининграде бизнесмены незаконно получили возврат НДС более чем на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-29T11:17:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские раскрыли мошенническую схему возмещения налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Одна из калининградских компаний занималась перепродажей грузовиков из Европы в России, однако не все сделки вносили в бухгалтерскую документацию.

«Злоумышленники ввезли грузовики, поставили на баланс организации, а через некоторое время реализовали их в один из регионов РФ. При этом данный факт они не занесли в книгу продаж, а затем предоставили в налоговые органы фиктивные декларации на возмещение НДС за якобы не проданное имущество. В результате противоправных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму 1 миллион 197 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

На финансового директора, которая фактически руководила компанией, завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На время следствия 41-летней женщине избрана мера пресечения в виде запрета покидать квартиру в вечернее и ночное время, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.

ИСТОЧНИК KP.RU