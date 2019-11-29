Три поселка в Гурьевском районе в пятницу остались без света
.Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 29 ноября, в трех поселках гурьевского района отключено электричество. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Фейсбук».
До 17 часов света не будет в поселках Лужки, Дорожное, СНТ «Дружба», Лесное (улицы Багратионовская, Энергетиков, Красная, песочная, Изумрудная, Строительная, переулки Луговой, Строителей) - ввод в работу ОП 214-5.
Власти просят жителей отнестись с пониманием к необходимости проводимых работ. Телефон ЕДДС Гурьевского городского округа - 8 (40151) 3-02-57.
ИСТОЧНИК KP.RU