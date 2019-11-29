В калининградском правительстве назвали степень готовности индустриальных парков

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-29T11:32:26+03:00

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Готовность инженерных коммуникаций в индустриальном парке «Черняховск» - сети водоснабжения, электроснабжения, связи, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, составляет 95%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Индустриальный парк «Черняховск» – самая крупная промышленная площадка Калининградской области площадью порядка 1 100 га. Предназначен для размещения крупных логистических, транспортных и производственных проектов.

«Вся необходимая инфраструктура в высокой степени готовности – в следующем году уже нет никаких ограничений по строительству. Сегодня введена в эксплуатацию новая подстанция для технологического присоединения и электроснабжения индустриального парка «Черняховск». Это позволить в полном объеме обеспечить энергией объекты первой очереди. Сейчас в разработке уже три инвестиционных проекта», – отметил губернатор Антон Алиханов.

В индустриальном парке «Храброво» сейчас идут работы по строительству сооружений водоотведения. В пресс-службе правительства отметили, что уже достигнуты предварительные договоренности о размещении на этой промышленной площадке 8 потенциальных резидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU