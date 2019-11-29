В центре Калининграда рейсовый автобус протаранил трамвай

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-29T12:47:00+03:00

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На улице Черняховского в центре Калининграда примерно в 10:30 трамвай столкнулся с автобусом. Как передает корреспондент "КП" с места события, авария произошла возле гостиницы "Меркюр". Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель автобуса, допустивший ошибку при перестроении.

После ДТП на улице Черняховского образовалась внушительная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU