2019-11-29T12:11:26+03:00
Происшествия

Калининградец устроил вечеринку и лишился валютных сбережений

Оказавшийся среди гостей уголовник украл из хозяйской копилки 2 тысячи долларов США
Игорь ОРЕХОВ
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Житель Калининграда устроил у себя дома веселую вечеринку, наприглашав своих друзей. А после того как довольные гости, наконец, разошлись, обратил внимание на приоткрытую дверцу комода, где хранил свои сбережения. Заглянул внутрь и понял, что «party» обошлась ему дополнительно в 2 тысячи долларов США.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли с копилки следы пальцев рук, а также опросили всех приглашенных граждан, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате выяснилось, что к краже причастен ранее судимый за особо тяжкое преступление 36-летний местный житель.

На допросе уголовник сознался, что это именно он стибрил валюту, которую оперативно потратил в свое удовольствие. И теперь готов к новой отсидке сроком до 5 лет.

Ну, что тут скажешь? Хорошо хоть, что на сей раз обошлось без особо тяжкого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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