За ложное сообщение о наркоторговле калининградка заплатит 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-29T12:54:50+03:00

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Этой весной в полицию Правдинского района вдруг начали поступать телефонные звонки с сообщениями о том, что такая-то гражданка культивирует на своем приусадебном участке наркосодержащие растения, а урожай перевозит на личном автомобиле. Оперативники добросовестно отрабатывали полученную информацию, но каждый раз их ждало разочарование: обыски на работе и по месту жительства предполагаемой наркоторговки не дали ровным счетом ничего.

Тем не менее, нервы женщине потрепали изрядно, и она, вычислив свою «доброжелательницу», подала на нее в суд, потребовав компенсацию морального вреда

- Из ответа районного отделения полиции следует, что зарегистрированные сообщения о перевозке наркотических веществ были проверены, данные факты не нашли подтверждения, в связи с чем ответчик был привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб, - подтвердили в пресс-службе Правдинского райсуда. Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что вышеуказанные сведения, распространенные ответчиком, являются ложными, порочащими честь, достоинство и доброе имя истицы.

В итоге удовольствие насолить землячке обошлось ответчице в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU