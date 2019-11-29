Калининградские «чернобыльцы» обратятся к президенту России

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-29T13:10:30+03:00

Встреча ликвидаторов аварии на ЧАЭС состоится в субботу у памятника на Гвардейском проспекте

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В субботу, 30 ноября возле памятника участникам ликвидации радиационных катастроф на Гвардейском проспекте Калининграда (ориентир – Астрономический бастион) состоится встреча участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Мероприятие организованно калининградским союзом «Чернобыль» и посвящено важной для всех ликвидаторов дате: 30 ноября 1986 года были завершены работы по строительству «объекта укрытия», больше известного как «саркофаг» над четвертым реактором ЧАЭС. Как сообщил председатель союза «Чернобыль» Михаил Ойсбойт, по ходу проведения акции будет принято обращение к президенту Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU