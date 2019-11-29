2019-11-29T13:22:12+03:00
Общество

В Калининградской области увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы

Виктор Сергеев
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В Калининградской области увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы в 2020 году. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной политики.

В следующем году к 75-летию Великой Победы все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие на территории региона, за счет средств областного бюджета получат единовременную денежную выплату в размере двух тысяч рублей, а блокадники, труженики тыла и ветераны становления области – по 1 000 рублей. На эти цели предусмотрено более 8,4 миллиона рублей.

По данным министерства, в Калининградской области общее количество ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц по состоянию на 1 ноября 2019 года, составляет 4 480 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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