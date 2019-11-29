Калининградец пытался пронести в колонию 116 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-29T13:59:21+03:00

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На этой неделе в колонию №9 на Советском проспекте в Калининграде дважды пытались пронести наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН.

13 свертков с синтетическим наркотиком метилэфедрон планировала пронести в колонию 43-летняя женщина. Она спрятала 0,69 гр.смеси в пакете с изюмом и планировала передать их одному из осужденных.

На женщину завели уголовное дело, ей грозит до трех лет лишения свободы.

А вот 26-летнему калининградцу, которого также задержали с наркотиками, грозит более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы. Мужчина пытался пронести в колонию 116 граммов марихуаны, которую он спрятал в своем автомобиле. Ранее злоумышленник отбывал наказание в этой колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU