2019-11-29T14:02:39+03:00
Общество

Региональные власти приобрели передвижную лабораторию, чтобы следить за качеством дорожного ремонта

Виктор Сергеев
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Региональные власти приобрели передвижную лабораторию, чтобы следить за качеством дорожного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития инфраструктуры.

Передвижной дорожно-лабораторный комплекс проводит комплексную диагностику дорожного покрытия. Измеряет углы поворота, уклоны, продольную и поперечную ровность, коэффициент сцепления дорожного покрытия, а также длину участка дороги с привязкой к GPS-координатам.

«Нам такая диагностическая машина очень нужна, так как раньше мы заказывали исследование дорог сторонним организациям, что несло за собой финансовые затраты. Лаборатория полностью готова к эксплуатации, оборудование исправно, операторы прошли специальное обучение. Кроме того, в перспективе планируем создать цифровую карту дорог региона, так называемый цифровой двойник дороги, где также сможем использовать данные диагностической машины», – сказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Новая передвижная лаборатория обошлась бюджету в 16 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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