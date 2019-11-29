Региональные власти приобрели передвижную лабораторию, чтобы следить за качеством дорожного ремонта
Региональные власти приобрели передвижную лабораторию, чтобы следить за качеством дорожного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития инфраструктуры.
Передвижной дорожно-лабораторный комплекс проводит комплексную диагностику дорожного покрытия. Измеряет углы поворота, уклоны, продольную и поперечную ровность, коэффициент сцепления дорожного покрытия, а также длину участка дороги с привязкой к GPS-координатам.
«Нам такая диагностическая машина очень нужна, так как раньше мы заказывали исследование дорог сторонним организациям, что несло за собой финансовые затраты. Лаборатория полностью готова к эксплуатации, оборудование исправно, операторы прошли специальное обучение. Кроме того, в перспективе планируем создать цифровую карту дорог региона, так называемый цифровой двойник дороги, где также сможем использовать данные диагностической машины», – сказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
Новая передвижная лаборатория обошлась бюджету в 16 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU