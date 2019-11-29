2019-11-29T14:06:45+03:00
Общество

Калининградская область стала лучшим регионом России для экскурсионного туризма

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградская область победила в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2019. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Регион был представлен в номинации «Российский экскурсионный отдых» и получил 32% голосов. Всего вместе с Калининградской областью в голосовании участвовали пять российских субъектов – Псковская, Тульская, Московская и Калужская области.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил, что экскурсионные программы в регионе одни из самых лучших в России. На территории области действуют более 50 экскурсионных маршрутов, в том числе три брендовых: фортификационный, экологический и янтарный.

«Эта престижная награда – заслуга, прежде всего, гидов-экскурсоводов, туроператоров и турагентов, экскурсионных компаний – всех тех, кто сделал калининградские туры высококлассными, интересными и заметными, – отметил Ермак. – Приз был получен по итогам открытого голосования. Очень приятно, что за Калининградскую область голосовало такое большое количество людей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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