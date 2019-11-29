2019-11-29T14:14:29+03:00
Происшествия

16-летняя калининградка вышла из больницы и пропала

Полиция ведет поиски Яны Сидорец, которую последний раз видели на улице Дмитрия Донского
Игорь ОРЕХОВ
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Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел МВД России по Московскому району Калининграда разыскивает 16-летнюю Яну Сидорец. Девушка, проживающая на Аллее Смелых, около полудня 28 ноября ушла из детской областной больницы, и до настоящего времени домой не вернулась, ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч, на лбу имеет шрам Была одета в серую кофту, темно-синие лосины, синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Яны Сидорец, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 55-24-02 (дежурная часть), 55-24-87 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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