В Гусеве в тестовом режиме откроют движение через площадь

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-29T14:34:29+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в Гусеве в тестовом режиме будет открыто движение через центр города. Об этом пишет районная газета «За доблестный труд».

«Обращаем внимание, что в течение недели сохранится и схема движения, которая была организована на время перекрытия центра города. Все знаки, которые установлены сейчас - актуальны и будут демонтированы 8 декабря. Также будет включен светофор на перекрестке ул. Победы и З. Космодемьянской. Работы по обустройству площади продолжаются до окончания согласно графику. Будьте внимательны. Уважайте друг друга и пешеходов», - сообщается на странице издания в «Фейсбук».

Напомним, в этом году в Гусеве начали ремонт центральной городской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU