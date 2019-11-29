Калининградцам не дали провести через границу свыше 200 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
Сотрудники Россельхознадзора на неделю пресекли 17 попыток незаконного ввоза продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пунктах пропуска инспекторы Россельхознадзора обнаружили и изъяли 232 кг молочной и мясной продукции, в том числе 39 кг меда. На одного из путешественников завели административное дело. Вся продукция была возвращена в Польшу и Литву.
«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - заявили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU