Калининградцам не дали провести через границу свыше 200 кг мяса и молочки из Польши и Литвы

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-29T14:43:43+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора на неделю пресекли 17 попыток незаконного ввоза продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пунктах пропуска инспекторы Россельхознадзора обнаружили и изъяли 232 кг молочной и мясной продукции, в том числе 39 кг меда. На одного из путешественников завели административное дело. Вся продукция была возвращена в Польшу и Литву.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU