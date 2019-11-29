В реку Лесная перестанут сливать нечистоты: «Продукты питания» подключили к городскому коллектору
.Фото: мэрия Калининграда
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Комбинат «Продукты питания» подключили к городскому канализационному коллектору. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».
«Это значит, что ежедневно до 188 куб.м. промышленных стоков не будут поступать теперь в речку Лесную», - отметили в администрации.
Напомним, коллектор на улице Дзержинского в Калинниграде заработал в декабре прошлого года. Весной этого года городские власти и предприятие заключили договор на техприсоединение к коллектору. Для этого пришлось проложить под землей 440 метров труб.
ИСТОЧНИК KP.RU