В реку Лесная перестанут сливать нечистоты: «Продукты питания» подключили к городскому коллектору

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-29T15:05:21+03:00

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Комбинат «Продукты питания» подключили к городскому канализационному коллектору. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

«Это значит, что ежедневно до 188 куб.м. промышленных стоков не будут поступать теперь в речку Лесную», - отметили в администрации.

Напомним, коллектор на улице Дзержинского в Калинниграде заработал в декабре прошлого года. Весной этого года городские власти и предприятие заключили договор на техприсоединение к коллектору. Для этого пришлось проложить под землей 440 метров труб.

ИСТОЧНИК KP.RU