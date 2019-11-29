Калининградец украл мотоцикл друга, чтобы восстановить свой байк

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-29T15:21:03+03:00

Злоумышленник часто бывал в гостях у владельца «Минска» и знал, как добраться до транспортного средства

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Не обнаружив утром на привычном месте под навесом во дворе дома свой мотоцикл «Минск», житель поселка Знаменск Гвардейского района отправился в полицию – писать заявление о краже. Сотрудники угрозыска смогли установить личность подозреваемого – им оказался 31-летний приятель сельчанина. Мужик частенько бывал у потерпевшего в гостях и прекрасно знал, где обычно ночует транспортное средство, и как его оттуда ловчей увести. К слову, ранее преступник уже был судим за подобные деяния.

После задержания подозреваемого отыскались и вещдоки – злополучный «Минск», но уже в разобранном виде. Оказалось, похититель задумал капитально отремонтировать свой мотоцикл и нуждался в запчастях. На допросе он сознался в содеянном, явно рассчитывая, что предстоящий суд за это хоть немного скостит ему срок: санкции статьи 158 Уголовного кодекса РФ предусматривают двухлетнее лишение свободы.

Вот так калининградец получил обратно своего «железного коня», но потерял друга…

ИСТОЧНИК KP.RU