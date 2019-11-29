Калининградских депутатов не будут лишать мандатов за сокрытие доходов и имущества

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-29T15:30:41+03:00

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В Калининградской области депутатов районных советов не будут лишать мандатов за «незначительные нарушения» в декларациях о доходах. Соответствующие поправки в региональный закон были приняты на заседании Облдумы.

Ранее за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе муниципальным депутатам грозило досрочное прекращение полномочий. Теперь за такие «незначительные нарушения» предусмотрены предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий депутата.

Напомним, в этом году сразу несколько районных депутатов в Калининградской области лишились мандатов из-за неполных и недостоверных сведений о своих доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU