2019-11-29T15:49:39+03:00
Звезды

Писатель Олег Глушкин презентует в Калининграде новую книгу

Встреча с автором состоится в библиотеке имени Чехова 6 декабря
Александр КАТЕРУША
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Олег Глушкин.Олег Глушкин.Фото: Предоставлено героем публикации
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Калининградский писатель Олег Глушкин выпустил уже 25-ю по счету книгу под названием «Покушение на любовь». Это сборник повестей и рассказов разных лет.

- Основанная повесть о юноше, который мечется в поисках любви, написана около 15 лет назад. Она нигде не печаталась, - рассказывает автор.

Другие рассказы в книге тоже объединяет тема любви. Она у Глушкина разная: светлая, горькая, вызывающая страдания. И – не всегда это чувство к человеку. Например, завершающее эссе – о люби к свободе и морскому простору.

Книга издана в Калининграде по гранту минкульта Москвы при содействии союза писателей России. Автор признается, что ему пришлось вложить и свои деньги.

Книга уже есть в продаже. Ее городская презентация пройдет 6 декабря в библиотеке имени Чехова в Калининграде. Начало в 18:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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