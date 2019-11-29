2019-11-29T16:40:10+03:00
Общество

В Калининградской области начались массовые проверки водителей на трезвость

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы 30 ноября, по воскресенье, 1 декабря, в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. За повторное пьяное вождение придется заплатить уже от 200 до 300 тысяч рублей, а также «загреметь» за решетку на срок до трех лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-511.

ИСТОЧНИК KP.RU

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