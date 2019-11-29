2019-11-29T16:52:54+03:00
Происшествия

Калининградца, заговорившего с посетительницей ночного клуба, избил ее бывший муж

Как оказалось, сотрудник ЧОПа отдыхал в том же заведении в то же время и жестоко приревновал экс-супругу
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выходивший около 4 часов утра из ночного клуба на улице Черняховского житель Калининграда заметил привлекательную женщину и решил заговорить с ней. Как выяснилось очень скоро, совершенно напрасно.

Ибо в том же заведении отдыхал и муж роковой красотки. И не важно, что уже бывший. Увидев, как его экс-супруга флиртует с каким-то незнакомцем, 39-летний сотрудник частного охранного предприятия коршуном налетел на парня. Избив беднягу, ревнивец поспешил скрыться. Дама, ставшая причиной раздора, тоже решила больше не задерживаться в клубе. Ну а 24-летнему потерпевшему пришлось искать справедливости в полиции.

- Проверкой занялись участковые уполномоченные, которые установили личность нападавшего, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде высадят 50 деревьев и почти сотню кустарников
В Калининграде снимут боевик с Владимиром Вдовиченковым в главной роли
В Калининграде завершается строительство коллектора на улице Тихорецкой.
Альфа-Банк улучшил приложение мобильного банка
Пьяный калининградец угнал «Мерседес» своей подруги и врезался в столб
В Калининградской области начались массовые проверки водителей на трезвость
Писатель Олег Глушкин презентует в Калининграде новую книгу
Калининградских депутатов не будут лишать мандатов за сокрытие доходов и имущества
Калининградец украл мотоцикл друга, чтобы восстановить свой байк
В реку Лесная перестанут сливать нечистоты: «Продукты питания» подключили к городскому коллектору
Калининградцам не дали провести через границу свыше 200 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
В Гусеве в тестовом режиме откроют движение через площадь
16-летняя калининградка вышла из больницы и пропала
Калининградская область стала лучшим регионом России для экскурсионного туризма
Региональные власти приобрели передвижную лабораторию, чтобы следить за качеством дорожного ремонта
Калининградец пытался пронести в колонию 116 граммов марихуаны
В Калининградской области увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы
Калининградские «чернобыльцы» обратятся к президенту России