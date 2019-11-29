Калининградца, заговорившего с посетительницей ночного клуба, избил ее бывший муж

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-29T16:52:54+03:00

Как оказалось, сотрудник ЧОПа отдыхал в том же заведении в то же время и жестоко приревновал экс-супругу

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Выходивший около 4 часов утра из ночного клуба на улице Черняховского житель Калининграда заметил привлекательную женщину и решил заговорить с ней. Как выяснилось очень скоро, совершенно напрасно.

Ибо в том же заведении отдыхал и муж роковой красотки. И не важно, что уже бывший. Увидев, как его экс-супруга флиртует с каким-то незнакомцем, 39-летний сотрудник частного охранного предприятия коршуном налетел на парня. Избив беднягу, ревнивец поспешил скрыться. Дама, ставшая причиной раздора, тоже решила больше не задерживаться в клубе. Ну а 24-летнему потерпевшему пришлось искать справедливости в полиции.

- Проверкой занялись участковые уполномоченные, которые установили личность нападавшего, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU