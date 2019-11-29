2019-11-29T17:54:21+03:00
Общество

В Калининграде завершается строительство коллектора на улице Тихорецкой

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Основные работы по строительству разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой будут закончены в декабре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новое водоотведение необходимо для жилой застройки, прилегающей к улице Тихорецкой, в том числе, микрорайона Суворово. Сейчас там действуют коллекторы немецкой и советской постройки, которые уже не справляются с канализованием.

«В этом районе старые изношенные сети, которые становятся причиной аварийных ситуаций, - рассказал заместитель директора МП «Водоканал» по капстроительству Александр Орехов. - Исторически так сложилось, что у нас совмещенная система водоотведения сточных вод, и при неблагоприятных погодных условиях старый самотечный коллектор постоянно переполнялся. Строящийся коллектор бытовой канализации на ул.Тихорецкой - это крупный инфраструктурный объект, очень необходимый в этом районе.

По его словам, ввод в эксплуатацию этого коллектора позволит решить несколько задач. Первая – разгрузить и нормализовать существующую систему водоотведения в Московском районе. Это улицы Беговая, Минусинская, П.Морозова, Киевская, Садовая, Тобольская, часть микрорайона Суворово. Вторая задача, которую позволит решить этот коллектор – подключение новых абонентов к централизованной системе канализации. Это в том числе строящиеся жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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