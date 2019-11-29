В Калининграде снимут боевик с Владимиром Вдовиченковым в главной роли
В Калининграде снова снимают кино. К нам приехала команда из Москвы, которая займется созданием крутого боевика. Как стало известно «Комсомолке», главную роль в нем исполнит Владимир Вдовиченков.
Рабочее название картины «Водоворот».
Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте», уже начались поиски актеров второго плана и массовых сцен.
Так, на 4 декабря ищут очень-очень худого мужчину 30-40 лет
- Это будет ключевая сцена, персонажа зовут Рамон. По сюжету его очень долго пытали и не кормили, – рассказали организаторы.
Съемки в Калининграде продлятся до конца декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU