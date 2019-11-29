В Калининграде снимут боевик с Владимиром Вдовиченковым в главной роли

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-29T17:43:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде снова снимают кино. К нам приехала команда из Москвы, которая займется созданием крутого боевика. Как стало известно «Комсомолке», главную роль в нем исполнит Владимир Вдовиченков.

Рабочее название картины «Водоворот».

Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте», уже начались поиски актеров второго плана и массовых сцен.

Так, на 4 декабря ищут очень-очень худого мужчину 30-40 лет

- Это будет ключевая сцена, персонажа зовут Рамон. По сюжету его очень долго пытали и не кормили, – рассказали организаторы.

Съемки в Калининграде продлятся до конца декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU