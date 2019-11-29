В Калининграде высадят 50 деревьев и почти сотню кустарников

29 Нояб. 17:44 2019-11-29T17:44:49+03:00

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В Калининграде началась высадка деревьев и кустарников. Как сообщает пресс-служба городской администрации, липы, буки, каштаны, ели, клены, сирень, японские спиреи, можжевельники, туи, и пузыреплодник. Высадят в зеленой зоне, прилегающей к озеру Верхнему – на ул. Верхнеозерной, в рядовых посадках на ул. Фестивальная аллея и ул. Шевченко, на ул. Марш. Жукова, в Гостином сквере на пр. Мира и сквере у памятника «Мать-Россия», на площади Победы, на ул. Гайдара, 3-13 и ул. Беланова, 7.

Всего будет посажено 55 деревьев и 91 кустарник.

«Все саженцы из питомника. Возраст деревьев не менее 10 лет, кустарников – 3-5 лет. Их высаживают в соответствии со схемой озеленения, составленной специалистами отдела озеленения, только в тех местах, где под землей не проходят инженерные сети», - заявили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU