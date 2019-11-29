Не только боярышник: в 2019 году 77 калининградцев умерло от отравления алкоголем

29 Нояб. 18:00 2019-11-29T18:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

За 10 месяцев 2019 года в Калининградской области зарегистрировано 129 случаев отравления алкоголем, из них 77 - со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, это меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Во время проверок исследовано 688 образцов спиртосодержащей пищевой продукции, из них 2 пробы не соответствовали нормативным требованиям ГОСТ. Кроме этого по фактам выявленных нарушений наложено 259 штрафов на общую сумму 1740,3 тысячи рублей. По причине отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также истечения сроков годности снято с реализации 110 партий спиртсодержащей пищевой продукции.

Внеплановые проверки продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU