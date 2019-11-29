29 Нояб. 18:06 2019-11-29T18:07:56+03:00

По счастливой случайности, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

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На окраине Калининграда мусоровоз врезался в экскурсионный автобус. ДТП произошло в пятницу, 29 ноября, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на автодороге «Северный обход». Водитель мусоровоза неверно выбрал дистанцию и «догнал» пассажирский автобус.

По счастливой случайности, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU