На окраине Калининграда мусоровоз врезался в экскурсионный автобус
По счастливой случайности, никто из пассажиров автобуса не пострадал.
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Изменить размер текста:
На окраине Калининграда мусоровоз врезался в экскурсионный автобус. ДТП произошло в пятницу, 29 ноября, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла на автодороге «Северный обход». Водитель мусоровоза неверно выбрал дистанцию и «догнал» пассажирский автобус.
По счастливой случайности, никто из пассажиров автобуса не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU