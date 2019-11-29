Область намерена выделить 1,1 млрд рублей на ремонт старого променада в Светлогорске

29 Нояб. 18:19 2019-11-29T18:19:17+03:00

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Региональные власти намерены выделить свыше 1 млн рублей на ремонт старого променада в Светлогорске. Соответствующий проект постановления о бюджетных инвестициях опубликован на официальном сайте правительства области.

Всего на реконструкцию 604 метров старого променада хотят выделить 1 млрд 115 млн рублей. Отремонтировать объект планируется до 2024 года.

Напомним, променад в Светлогорске серьезно пострадал от стихии 2 января. Специалисты предприятия "Балтберегозащита" зафиксировали разрушения эстакадной части набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU