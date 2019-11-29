Мэрия Калининграда расторгла контракт на строительство школы на ул. Артиллерийской

29 Нояб. 19:05 2019-11-29T19:05:37+03:00

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Администрация Калининграда расторгла контракт на строительство школы на улице Артиллерийской. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

В феврале мэрия Калининграда заключила контракт на строительство школы на 110 мест с ООО «Артель» за 87 млн рублей. Эта компания также возводит онкоцентр в поселке Родники.

Контракт с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке. По данным сайта госзакупок, компания выполняла работы на 132 млн рублей, фактически было оплачено 68,9 млн рублей.

Как ранее писала «Комсомолка», четырехэтажная школа должна быть построена в августе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU