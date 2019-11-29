2019-11-29T19:28:58+03:00
Происшествия

Украденные калининградцем стеклопакеты не подошли к оконным проемам в его доме

Ранее уже судимый горожанин использовал взятый напрокат микроавтобус и «ничего не подозревавших» приятелей
Игорь ОРЕХОВ
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Прибывшая после поступившего заявления о краже в строящийся дом на улице Артиллерийской следственно-оперативная группа обнаружила, что неизвестные пока преступники умыкнули из здания 8 стеклопакетов на общую сумму 61 тысяча рублей. А уже по ходу работы сыщикам стало известно, что воры скрылись на микроавтобусе. Уточнив характеристики транспортного средства, маршрут его движения установили, просмотрев записи видеокамер комплекса «Безопасный город».

Номерные знаки «микрика» оказались – судя по всему, намеренно – заляпаны грязью, но все-таки владельца техники установить удалось. Однако возникло новое затруднение.

- Автолюбитель пояснил, что передал машину во временное пользование приятелю, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Что, сотрудники ОМВД России по Ленинскому району разыскали пресловутого приятеля. И выяснилось, что не обошлось без «крота». Ранее уже судимый за кражу 29-летний житель Неманского района работал на той самой стройке отделочником. А помогали ему грузить стеклопакеты приятели, которых уголовник использовал «втемную» (хотя в эту версию почему-то верится с трудом).

Еще один интересный момент. Вор собирался установить похищенные окна в собственном доме, но те оказались сделаны на заказ и к стандартным проемам не подошли. Тогда ушлый горожанин перепродал добычу неустановленному пока лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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