2019-11-29T19:39:39+03:00
Общество

Пропавшая без вести 17-летняя калининградка "просто гуляла"

Установлено, что противоправных действий в отношении девушки не совершалось
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственное управление СКР по Калининградской области сообщило о благополучном возвращении домой 17-летней жительницы Славского района. Напомним, 28 ноября девушка была объявлена пропавшей без вести. Правоохранители, а также помогавшие им волонтеры и просто неравнодушные граждане активно вели ее поиски.

И вот счастливый финал этой истории. Сегодня, 29 ноября разыскиваемая самостоятельно вернулась домой. По ее словам, все это время она «просто гуляла».

- По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении девушки не совершалось, - добавили в СУ СКР. - Сейчас выясняются причины, побудившие ее уйти из дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украденные калининградцем стеклопакеты не подошли к оконным проемам в его доме
Мэрия Калининграда расторгла контракт на строительство школы на ул. Артиллерийской
В пятницу вечером в Калининграде ожидается усиление ветра и мокрый снег
Область намерена выделить 1,1 млрд рублей на ремонт старого променада в Светлогорске
На окраине Калининграда мусоровоз врезался в экскурсионный автобус
Не только боярышник: в 2019 году 77 калининградцев умерло от отравления алкоголем
В Калининграде высадят 50 деревьев и почти сотню кустарников
В Калининграде снимут жесткий боевик с Владимиром Вдовиченковым в главной роли
В Калининграде завершается строительство коллектора на улице Тихорецкой
Альфа-Банк улучшил приложение мобильного банка
Пьяный калининградец угнал «Мерседес» своей подруги и врезался в столб
Калининградца, заговорившего с посетительницей ночного клуба, избил ее бывший муж
В Калининградской области начались массовые проверки водителей на трезвость
Писатель Олег Глушкин презентует в Калининграде новую книгу
Калининградских депутатов не будут лишать мандатов за сокрытие доходов и имущества
Калининградец украл мотоцикл друга, чтобы восстановить свой байк
В реку Лесная перестанут сливать нечистоты: «Продукты питания» подключили к городскому коллектору
Калининградцам не дали провести через границу свыше 200 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
В Гусеве в тестовом режиме откроют движение через площадь
16-летняя калининградка вышла из больницы и пропала
Калининградская область стала лучшим регионом России для экскурсионного туризма
Региональные власти приобрели передвижную лабораторию, чтобы следить за качеством дорожного ремонта
Калининградец пытался пронести в колонию 116 граммов марихуаны
В Калининградской области увеличили выплату ветеранам ко Дню Победы
Калининградские «чернобыльцы» обратятся к президенту России