Пропавшая без вести 17-летняя калининградка "просто гуляла"
Следственное управление СКР по Калининградской области сообщило о благополучном возвращении домой 17-летней жительницы Славского района. Напомним, 28 ноября девушка была объявлена пропавшей без вести. Правоохранители, а также помогавшие им волонтеры и просто неравнодушные граждане активно вели ее поиски.
И вот счастливый финал этой истории. Сегодня, 29 ноября разыскиваемая самостоятельно вернулась домой. По ее словам, все это время она «просто гуляла».
- По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении девушки не совершалось, - добавили в СУ СКР. - Сейчас выясняются причины, побудившие ее уйти из дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU