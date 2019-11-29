Пропавшая без вести 17-летняя калининградка "просто гуляла"

29 Нояб. 19:39 2019-11-29T19:39:39+03:00

Установлено, что противоправных действий в отношении девушки не совершалось

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Следственное управление СКР по Калининградской области сообщило о благополучном возвращении домой 17-летней жительницы Славского района. Напомним, 28 ноября девушка была объявлена пропавшей без вести. Правоохранители, а также помогавшие им волонтеры и просто неравнодушные граждане активно вели ее поиски.

И вот счастливый финал этой истории. Сегодня, 29 ноября разыскиваемая самостоятельно вернулась домой. По ее словам, все это время она «просто гуляла».

- По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении девушки не совершалось, - добавили в СУ СКР. - Сейчас выясняются причины, побудившие ее уйти из дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU