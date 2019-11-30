2019-11-30T11:33:46+03:00
Туризм

Власти планируют продлить маршрут поезда Санкт-Петербург-Калининград до Берлина

Николай Литвинов
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

О планах стало известно во время встречи министра развития инфраструктуры Калининградской области Елены Дятловой с делегацией Латвийской республики. Сейчас время в пути поезда Калининград-Санкт-Петербург составляет 27 часов 56 минут. Для его сокращения российские и латвийские железнодорожники рассматривают вариант разработки нового маршрута, который пройдет через Советск, Шауляй, Ригу, Резекне и Псков. Тогда время в пути составит 19 часов 35 минут.

Как отметил заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской Республики Улдис Рейманис, необходимо совместно проработать вопрос продления маршрута Санкт-Петербург – Калининград до Берлина. По информации пресс-службы областного правительства, в следующем году железнодорожники двух стран собираются подойти к этому вопросу более обстоятельно.

- Необходимо согласовывать график движения, время перехода границы, а также надо предусмотреть для калининградцев такой же упрощенный документ для транзитного пересечения границы с Латвией, как на литовском направлении, – отметила Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградцы собрали деньги на лечение девочки, которая страдает внезапной остановкой дыхания
Заболеваемость ВИЧ-СПИД в Калининграде снизилась почти на 4,5 процента
Жителю Черняховска грозит два года за то, что разбил телефон бывшей жены
Под Гвардейском БМВ врезался в дерево, пострадал водитель
На Аллее Смелых в Калининграде перевернулось такси
16-летняя калининградка бесследно пропала после визита к доктору
Пропавшая без вести 17-летняя калининградка "просто гуляла"
Украденные калининградцем стеклопакеты не подошли к оконным проемам в его доме
Мэрия Калининграда расторгла контракт на строительство школы на ул. Артиллерийской
В пятницу вечером в Калининграде ожидается усиление ветра и мокрый снег
Область намерена выделить 1,1 млрд рублей на ремонт старого променада в Светлогорске
На окраине Калининграда мусоровоз врезался в экскурсионный автобус