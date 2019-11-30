Власти планируют продлить маршрут поезда Санкт-Петербург-Калининград до Берлина

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-30T11:33:46+03:00

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О планах стало известно во время встречи министра развития инфраструктуры Калининградской области Елены Дятловой с делегацией Латвийской республики. Сейчас время в пути поезда Калининград-Санкт-Петербург составляет 27 часов 56 минут. Для его сокращения российские и латвийские железнодорожники рассматривают вариант разработки нового маршрута, который пройдет через Советск, Шауляй, Ригу, Резекне и Псков. Тогда время в пути составит 19 часов 35 минут.

Как отметил заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской Республики Улдис Рейманис, необходимо совместно проработать вопрос продления маршрута Санкт-Петербург – Калининград до Берлина. По информации пресс-службы областного правительства, в следующем году железнодорожники двух стран собираются подойти к этому вопросу более обстоятельно.

- Необходимо согласовывать график движения, время перехода границы, а также надо предусмотреть для калининградцев такой же упрощенный документ для транзитного пересечения границы с Латвией, как на литовском направлении, – отметила Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU