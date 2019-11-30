2019-11-30T14:11:07+03:00
Общество

Заболеваемость ВИЧ-СПИД в Калининграде снизилась почти на 4,5 процента

Николай Литвинов
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В последние годы Калининградская область не входит даже в число 25 субъектов федерации-лидеров как по заболеваемости, так и по пораженности территории ВИЧ-СПИДом. Как рассказал руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Областной инфекционной больницы Николай Черкес, за 10 месяцев 2019 года в Калининградской области выявлены 337 человек с ВИЧ-инфекцией, что на 4,3 процента меньше, чем за соответствующий период 2018 года. При этом, как и за все время распространения заболевания, в регионе не зарегистрировано случаев инфицирования при оказании медицинской помощи.

Смертность среди тех, кому диагностирован ВИЧ, за 10 месяцев удалось снизить на 21,5 процента по сравнению с 2018 годом, в том числе непосредственно от СПИДа – на 45,7 процента.Сегодня антиретровирусную терапию у нас получают 3 646 человек из 5 445 состоящих на учете – 66,9 процента, в России – 66,6.

- Причем сегодня мы предлагаем человеку с выявленным ВИЧ начать лечение в тот же день, когда у него обнаружено заболевание, потому что чем раньше начато лечение, тем меньшим будет разрушительное воздействие вируса на организм, – рассказал Николай Черкес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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