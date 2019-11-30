2019-11-30T02:05:50+03:00
Происшествия

16-летняя калининградка бесследно пропала после визита к доктору

Кирилл Алексеев
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Яна Сидорец.Яна Сидорец.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отделом МВД России по Московскому району разыскивается 16-летняя Яна Сидорец, проживающая на Аллее Смелых. 28 ноября около 12 часов девушка ушла из детской областной больницы и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч, на лбу имеет шрам

Была одета: серая кофта, темно-синие лосины, синие кроссовки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Яны Сидорец, сообщите об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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