2019-11-30T11:47:05+03:00
Происшествия

На Аллее Смелых в Калининграде перевернулось такси

Николай Литвинов
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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ЧП произошло сегодня ночь в районе мясокомбината на Аллее Смелых. Как сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», вместе с водителем в автомобиле находился пассажир.

«Пассажир убежал как только им помогли вылезти», - рассказывают пользователи.

О том, что послужило причиной ДТП и о возможных пострадавших, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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