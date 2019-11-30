На Аллее Смелых в Калининграде перевернулось такси

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-30T11:47:05+03:00

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ЧП произошло сегодня ночь в районе мясокомбината на Аллее Смелых. Как сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», вместе с водителем в автомобиле находился пассажир.

«Пассажир убежал как только им помогли вылезти», - рассказывают пользователи.

О том, что послужило причиной ДТП и о возможных пострадавших, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU