2019-11-30T12:44:09+03:00
Общество

Жителю Черняховска грозит два года за то, что разбил телефон бывшей жены

Николай Литвинов
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Участковые задержали 42-летнего жителя Черняховска после бытового конфликта. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчина пришел в квартиру бывшей супруги, закатил скандал, во время которого схватил мобильный телефон женщины и разбил его об стол. После того, как дебошир ушел, пострадавшая написала заявление в полицию.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. Максимальная мера наказания составляет 2 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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