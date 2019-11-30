Калининградцы собрали деньги на лечение девочки, которая страдает внезапной остановкой дыхания

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-30T15:20:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Хорошую новость сообщили в благотворительном фонде «Берег Надежды». Одна из калининградских компаний перевела серьезную сумму, которая помогла закрыть сразу три сбора — для Люди Лебедевой из Балтийска, Дани Светлых и Вики Снегиревой из Калининграда.

Люсе — 1 годик и 3 месяца. Когда малышке было пять месяцев, у нее случился первый серьезный приступ — девочка перестала дышать. С тех пор подобное повторяется регулярно, и точный диагноз врачи пока установить не смогли. Деньги (70 тысяч рублей) были необходимы на консультацию в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, дополнительные обследования, дорогу мамы и дочки до северной столицы и обратно, проживание рядом с местом лечения.

Для 15-летней Вики Снегиревой, страдающей спастическим тетрапарезом, необходимо было собрать 16070 рублей на дополнительные обследования. Трехлетнему Даниилу Светлых собрали средств на изготовление многосоставного тутора на руку.

ИСТОЧНИК KP.RU