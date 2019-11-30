В Балтийске бронетранспортеры «станцевали вальс» в честь Дня морской пехоты

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-30T17:08:14+03:00

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Торжества прошли на площади Балтийской славы. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, под музыку духового оркестра бронетранспортеры БТР-82А исполнили вальс в честь Дня морской пехоты России, который отмечался 27 ноября.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов отметил, что в этом году морская пехота стала лучшими соединением береговых войск Балтийского флота. Пехотинцы выполнили свыше около 40 тренировок и учений по высадке морского десанта на необорудованное побережье, проведено свыше 20 тактических учений различного уровня, более 400 боевых стрельб из стрелкового оружия, вооружения бронетранспортеров, совершили свыше 5000 учебно-тренировочных прыжков с парашютом различной сложности. По сравнению с прошлым годом, в соединении морской пехоты флота интенсивность занятий по боевой подготовке выросла на 20 процентов.

Группы морских пехотинцев десантно-штурмового батальона принимали участие во всех учениях и дальних походах боевых кораблей Балтийского флота. Сегодня подразделения морской пехоты, несут боевую службу на сторожевом корабле «Ярослав Мудрый» и судах обеспечения флота, которые находятся в дальнем походе.

ИСТОЧНИК KP.RU