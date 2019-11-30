Стали известны победители калининградской бизнес-премии «Янтарный Меркурий»
Премия «Янтарный Меркурий» присуждается в нашей области с 2010 году. Торжественная церемония состоялась в Калининграде накануне с участием губернатора Антона Алиханова. Как сообщает пресс-служба правительства области, глава региона назвал обладателя «Янтарного Меркурия» в первой из 15 номинаций премии. Лучшим предприятием – экспортером в сфере международного инновационного сотрудничества стала компания «КОДЭ».
Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева поздравила лучший муниципалитет с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства. В этом году этого звание удостоен «Гурьевский городской округ».
Всего победители определились более чем в десяти номинациях.
ИСТОЧНИК KP.RU