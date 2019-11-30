2019-11-30T19:44:30+03:00
Происшествия

В Калининграде «Рено» сбил пенсионерку, переходившую дорогу

Николай Литвинов
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ДТП произошло на улице Челнокова. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в сторону улицы Елизаветинской двигался «Рено» под управлением 47-летнего водителя, который в районе дома № 43 совершил наехал на 66-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате калининградка получила телесные повреждения.

Накануне также пострадала 40-летняя женщина, переходившая по нерегулируемому пешеходному переходу улицу Шевченко. Ее сбил «ДЭУ» под управлением 22-летнего водителя. Калининградка получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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