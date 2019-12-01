2019-12-01T12:32:41+03:00
Общество

В Калининграде горела квартира в пятиэтажке: пострадал человек

Огнем были охвачены мебель и постельные принадлежности
Сергей Богров
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В субботу вечером в Калининграде произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Садовой. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации, в однокомнатной квартире горели мебель и постельные принадлежности. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В результате пожара пострадал человек. На тушение огня принимали участие 9 человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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