В Калининграде горела квартира в пятиэтажке: пострадал человек
Огнем были охвачены мебель и постельные принадлежности
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В субботу вечером в Калининграде произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Садовой. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительной информации, в однокомнатной квартире горели мебель и постельные принадлежности. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В результате пожара пострадал человек. На тушение огня принимали участие 9 человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU