На улице Киевской в Калининграде открылось техническое движение

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-01T13:21:17+03:00

Трансляция с Киевской на сайте областного правительства Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

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В Калининграде на улице Киевской открылось техническое движение. Об этом свидетельствует видео с камер наблюдения, которое транслируется на сайте областного правительства.

Кроме того, пользователи соцсетей подтверждают открытие проезда по улице. Из центра транспорт поедет между автовокзалом и супермаркетом «Виктория», в центр — прямо через перекрёсток на Ленинский проспект, проспект Калинина и площадь Калинина.

Ранее городские власти также обещали, что движение запустят с 1 декабря. Напомним, Киевскую перекрыли в конце июля этого года. Реконструкция перекрестка и возвращение привычной схемы движения после укладки верхних слоев асфальта по проекту состоится в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU