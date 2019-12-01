Пьяный водитель «Хундая» в Калининграде врезался в столб: пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-01T14:13:34+03:00

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В Калининграде в ночь на воскресенье произошло ДТП, в котором пострадал 33-летний пассажир. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Автомобиль «Хундай» двигался со стороны улицы З.Космодемьянской в направлении Муромской. На Аллее Смелых 37-летний водитель, находившийся в нетрезвом виде, врезался в световую опору, после чего машина перевернулась. В результате пассажир получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU